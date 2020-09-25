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Отравление Навального ,  
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Лавров описал действия ОЗХО в деле Навального фразой «морочит голову»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, в Германии на запрос со стороны России отвечать отказались, сославшись на то, что ситуация носит международных характер. Поэтому в Берлине посоветовали обратиться в ОЗХО.

«Мы практически сразу же туда обратились. Там нам несколько дней морочили голову, говорили, что они никаких обращений не получали. Руководство Технического секретариата этой организации, в котором на ведущих позициях находятся граждане стран-членов НАТО (я вынужден об этом сказать), уверяло нас в том, что они ни при чем», — заявил Лавров.

По словам министра, позже выяснилось, что «они были при чем», а представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился Навальный. Тогда ОЗХО извинились и объяснили произошедшее недоразумением.

Министр добавил, что в ответ на новое требование предоставить материалы ОЗХО предложила Москве вновь обратиться в Берлин. «То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», — отметил Лавров.

Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному
Общество
<p>Сергей Лавров</p>

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, из-за чего самолет посадили в Омске. Там политик впал в кому. Сначала его госпитализировали в омскую больницу, а затем перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

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В начале сентября немецкое правительство заявило, что лабораторные анализы показали наличие следов отравляющего вещества из группы «Новичок» в организме политика.

В ФРГ допустили причастность российских властей к отравлению Навального. В Кремле эти обвинения отвергают и считают провокацией.

В России утверждают, что не могут начать расследование, пока Москва не получит результаты обследования политика из Германии. Первый запрос Генпрокуратура направила в Берлин еще в августе, затем повторила его в сентябре. В Германии заявили, что передали все сведения по линии ОЗХО, однако российское постпредство при организации сообщило, что не получило информацию.

Постоянное представительство России при ОЗХО 23 сентября направило своим немецким коллегам ноту с требованием передать все сведения по делу Навального.

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