Лавров описал действия ОЗХО в деле Навального фразой «морочит голову»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По словам Лаврова, в Германии на запрос со стороны России отвечать отказались, сославшись на то, что ситуация носит международных характер. Поэтому в Берлине посоветовали обратиться в ОЗХО.

«Мы практически сразу же туда обратились. Там нам несколько дней морочили голову, говорили, что они никаких обращений не получали. Руководство Технического секретариата этой организации, в котором на ведущих позициях находятся граждане стран-членов НАТО (я вынужден об этом сказать), уверяло нас в том, что они ни при чем», — заявил Лавров.

По словам министра, позже выяснилось, что «они были при чем», а представители организации приезжали в клинику «Шарите», где находился Навальный. Тогда ОЗХО извинились и объяснили произошедшее недоразумением.

Министр добавил, что в ответ на новое требование предоставить материалы ОЗХО предложила Москве вновь обратиться в Берлин. «То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», — отметил Лавров.