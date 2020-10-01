Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстоятельства произошедшего с Навальным «весьма неоднозначными». Приезд иностранных специалистов способен их прояснить, убеждена дипломат

Москва по линии постоянного представительства направила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашение направить экспертов в Россию для изучения ситуации с отравлением оппозиционера Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Навального <...> по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе. Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО в целях прояснения «весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября Навального выписали из медицинского учреждения.