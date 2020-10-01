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Отравление Навального ,  
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Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстоятельства произошедшего с Навальным «весьма неоднозначными». Приезд иностранных специалистов способен их прояснить, убеждена дипломат

Москва по линии постоянного представительства направила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашение направить экспертов в Россию для изучения ситуации с отравлением оппозиционера Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Навального <...> по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе. Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик», — говорится в сообщении.

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По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО в целях прояснения «весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября Навального выписали из медицинского учреждения. 

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Правительство Германии в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14 сентября правительство ФРГ опубликовало новое заявление, в котором говорится, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

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Уголовное дело по факту случившегося с Навальным в России до сих пор не заведено, доследственной проверкой случившегося занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Днем 1 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выступает за возбуждение уголовного дела для расследования произошедшего с Навальным. «Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — заявила омбудсмен.

Авторы
Михаил Юшков, Георгий Тадтаев
Алексей Навальный отравление ОЗХО Мария Захарова
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