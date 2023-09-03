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Зеленский сообщил о работе с Францией по гарантиям безопасности

Зеленский: Украина и Франция проработают двусторонние соглашения о гарантиях безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина и Франция проработают двустороннее соглашение по гарантиям безопасности, заявил Зеленский по итогам разговора с Макроном. Кремль считает нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине
Эмманюэль Макрон и&nbsp;Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию на поле боя, безопасность зернового коридора в Черном море, а также двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили конкретику по безопасности в Черном море, нашего зернового коридора, который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей. Важная договоренность по гарантиям безопасности: наши команды — Украины и Франции — будут работать над двусторонним документом по гарантиям», — написал он.

Кроме того, лидеры стран обсудили подготовку «глобального саммита мира» и участие Франции в реализации «формулы мира», добавил Зеленский.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО.

По словам советника главы украинского президента Михаила Подоляка, к началу сентября к этой декларации присоединились 28 государств, ожидается поддержка еще 23 стран. «Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — отметил Подоляк.

Россия выступает против членства Украины в НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности Москвы и не повысит безопасность Киева.

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В августе Украина начала переговоры о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности с США, а затем — с Великобританией. В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантии безопасности Киеву, поскольку не являются оборонной организацией.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уточнял, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях в отношении России.

В Кремле усомнились в «жизнеспособности» таких гарантий безопасности без упоминания безопасности России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока процесс таких переговоров не ясен, отметив, что Москва внимательно за ним наблюдает.

В июне Песков и вовсе заявил, что предоставление Украине гарантий является посягательством на безопасность России.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — сказал он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон гарантии безопасности
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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