Зеленский сообщил о работе с Францией по гарантиям безопасности

Украина и Франция проработают двустороннее соглашение по гарантиям безопасности, заявил Зеленский по итогам разговора с Макроном. Кремль считает нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию на поле боя, безопасность зернового коридора в Черном море, а также двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили конкретику по безопасности в Черном море, нашего зернового коридора, который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей. Важная договоренность по гарантиям безопасности: наши команды — Украины и Франции — будут работать над двусторонним документом по гарантиям», — написал он.

Кроме того, лидеры стран обсудили подготовку «глобального саммита мира» и участие Франции в реализации «формулы мира», добавил Зеленский.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО.

По словам советника главы украинского президента Михаила Подоляка, к началу сентября к этой декларации присоединились 28 государств, ожидается поддержка еще 23 стран. «Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — отметил Подоляк.

Россия выступает против членства Украины в НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности Москвы и не повысит безопасность Киева.

В августе Украина начала переговоры о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности с США, а затем — с Великобританией. В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантии безопасности Киеву, поскольку не являются оборонной организацией.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уточнял, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях в отношении России.

В Кремле усомнились в «жизнеспособности» таких гарантий безопасности без упоминания безопасности России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока процесс таких переговоров не ясен, отметив, что Москва внимательно за ним наблюдает.

В июне Песков и вовсе заявил, что предоставление Украине гарантий является посягательством на безопасность России.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — сказал он.