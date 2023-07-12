Песков счел опасным предоставление G7 гарантий безопасности Украине

Песков: гарантии безопасности Украине от G7 это посягательство на безопасность России

Предоставляя гарантии безопасности Украине, страны G7 игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России, заявили в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Предоставление Украине гарантий безопасности со стороны стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) является посягательством на безопасность России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — отметил он (цитата по ТАСС).

По его словам, этот шаг со стороны G7 чреват негативными последствиями, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Москва слышит голоса некоторых политиков в этих странах, «которые отдают себе отчет в этом», добавил Песков.

Он выразил надежду, что эти голоса услышат и проявят мудрость, так как в противном случае Европа станет «гораздо более опасным местом» на долгие годы.

Ранее Вашингтон и Лондон подтвердили, что 12 июля страны G7 объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. В Белом доме отметили, что обязательства покажут России, «что время не на ее стороне».

По данным Bloomberg, речь идет, в том числе, о предоставлении современной военной техники с приоритетом систем ПВО, артиллерии, средств дальнего действия и бронетехники.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что обязательства вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности, которые G7 даст Киеву, важны для украинского народа, но они не заменят членство в НАТО. Ранее он раскритиковал страны альянса за неопределенность в отношении Украины.

Москва выступает против расширения НАТО за счет территорий бывшего Советского Союза, в том числе Украины.