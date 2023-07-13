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Путин назвал условие, когда Киев не может получить гарантии безопасности

Путин: Украина имеет право на гарантии безопасности, но не за счет создания угрозы России
Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России, сказал Путин. Вступление Киева в НАТО создает угрозы Москве и не повысит его безопасность, отметил глава государства
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность, и, конечно, она в праве выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — сказал Путин и выразил надежду, что этот принцип будет учтен при обеспечении безопасности Украины.

Президент напомнил, что в проекте стамбульского соглашения «подробно были изложены» меры безопасности для Киева и этот документ «в целом» был приемлем для России, но он был «выброшен в мусорное ведро украинским режимом».

По словам президента, возможное членство Украины в НАТО создает угрозы для России, оно не повысит безопасность Киева, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Он напомнил, что угроза ее присоединения к альянсу — одна из причин спецоперации.

Накануне, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, в которой перечислили не гарантии, но обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины.

В их числе:

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  • помощь в обеспечении безопасности, предоставление современной военной техники на суше, в воздухе и на море с приоритетом противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике;
  • поддержка дальнейшего развития ВПК Украины;
  • подготовка украинских военных;
  • предоставление разведданных;
  • поддержка инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Киев взамен на это должен продолжить реформы — в экономике, обороне, правоохранительных органах, судебной системе и других сферах, бороться с коррупцией, уважать права человека и свободу СМИ — схожие требования предъявлены к нему как к кандидату в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эти гарантии важны для украинцев, но они не должны заменять членство в НАТО. От альянса Киев получил обещание об упрощенном пути к вступлению.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Украина НАТО гарантии безопасности
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