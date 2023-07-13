Путин назвал условие, когда Киев не может получить гарантии безопасности
Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России. Об этом заявил президент Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность, и, конечно, она в праве выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — сказал Путин и выразил надежду, что этот принцип будет учтен при обеспечении безопасности Украины.
Президент напомнил, что в проекте стамбульского соглашения «подробно были изложены» меры безопасности для Киева и этот документ «в целом» был приемлем для России, но он был «выброшен в мусорное ведро украинским режимом».
По словам президента, возможное членство Украины в НАТО создает угрозы для России, оно не повысит безопасность Киева, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Он напомнил, что угроза ее присоединения к альянсу — одна из причин спецоперации.
Накануне, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, в которой перечислили не гарантии, но обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины.
В их числе:
- помощь в обеспечении безопасности, предоставление современной военной техники на суше, в воздухе и на море с приоритетом противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике;
- поддержка дальнейшего развития ВПК Украины;
- подготовка украинских военных;
- предоставление разведданных;
- поддержка инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.
Киев взамен на это должен продолжить реформы — в экономике, обороне, правоохранительных органах, судебной системе и других сферах, бороться с коррупцией, уважать права человека и свободу СМИ — схожие требования предъявлены к нему как к кандидату в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эти гарантии важны для украинцев, но они не должны заменять членство в НАТО. От альянса Киев получил обещание об упрощенном пути к вступлению.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир