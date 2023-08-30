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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине

Песков назвал нежизнеспособными переговоры о западных гарантиях Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Dimitris Papamitsos / Reuters)

Переговоры Киева с западными союзниками о предоставлении гарантий безопасности для Украины — процесс пока не ясный и довольно однобокий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, в таком формате он не может быть жизнеспособным.

Как сообщает корреспондент РБК, Песков заверил, что Москва внимательно наблюдает за этим процессом, но его суть сейчас «достаточно не ясна».

При этом во всех материалах по этой проблеме не упоминаются озабоченности России в области безопасности, отметил он.

«Непонятно, о каком формате гарантий идет речь. Внимательно отслеживаем, будем и дальше наблюдать. Мы знаем, что подписан целый ряд соглашений. В этом контексте мы ни разу не слышали упоминаний или хотя бы ссылок на озабоченности нашей стороны о нашей безопасности», — сказал Песков.

«Поэтому пока смотрим. Пока процесс достаточно однобокий и его суть достаточно не ясна. Такие процессы без упоминания безопасности России не могу быть жизнеспособными», — заключил пресс-секретарь президента.

Страны G7 — США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония — в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО. 

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Россия выступает против членства Украины в НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности Москвы и не повысит безопасность Киева.

В начале августа Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. США стали первой страной, с которой был запущен этот диалог. 

Теги
мирные переговоры Украина гарантии безопасности
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