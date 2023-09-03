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Военная операция на Украине ,  
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Глава администрации Орбана призвал дать России гарантии безопасности

Венгрия предложила Западу дать России гарантии безопасности для остановки боев на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Гуйяш считает, что для урегулирования Западу «ни в коем случае» не надо предлагать членство в НАТО Украине; ей вряд ли удастся вернуть утраченные территории. Киев отвечал на подобные высказывания, что «не торгует суверенитетом»
Гергей Гуйяш
Гергей Гуйяш (Фото: Attila Volgyi /Xinhua / Global Look Press)

Западным странам, которые поддерживают Украину в военном конфликте с Россией, нужно дать Москве гарантии безопасности, что поспособствовало бы урегулированию. Об этом заявил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш.

По мнению Гуйяша, Западу «ни в коем случае» не нужно предлагать Украине членство в НАТО. В долгосрочной перспективе, считает он, прочный мир на Украине смогут обеспечить размещение там миротворцев и «бесчисленное множество подобных решений».

Говоря о военных действиях, глава администрации Орбана выразил мнение, что «у Украины нет реальных шансов» вернуть себе утраченные территории. «Также ясно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку за последние полтора года россияне не добились быстрых и впечатляющих результатов», — считает он (цитата по Magyar Nemzet). Президент России Владимир Путин, говоря в конце июля о ходе боев, заявлял, что российские войска отбивают атаки Украины и продвигаются вперед: «Делают это для того, чтобы улучшить свое положение. Высотки занимают, опорные пункты новые создают. Действуют уверенно». Украина, по его словам, не добилась успеха в ходе контрнаступления и понесла потери.

По мнению Гуйяша, без участия Соединенных Штатов «мирных переговоров между Украиной и Россией точно не будет».

Против того, чтобы обсуждать присоединение Украины к Североатлантическому альянсу, выступает и Орбан. 30 августа в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он заявил, что с Россией нужно заключить соглашение «о новой архитектуре безопасности», чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО или возвращение Крыма в состав страны. Представитель украинского МИДа Олег Николенко в ответ на это заявил: «Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать».

До начала полномасштабных боев, в декабре 2021 года, Россия направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Она среди прочего потребовала от стран Запада юридически закрепить отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. США, НАТО, ОБСЕ и Россия провели три раунда переговоров по этим инициативам, но результатов они не принесли. 24 февраля 2022 года Путин заявил, что западные политики «из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно» создают угрозы в адрес России: «Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам».

Позднее Путин вновь заявлял, что вступление Украины в НАТО создает угрозы безопасности. Он отмечал, что намерение Киева войти в альянс — одна из причин начала военных действий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венгрия Украина НАТО гарантии безопасности
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