Андрей Ермак: Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

На Украине сообщили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности

Украина и США начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Сегодня Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности», — написал Ермак, напомнив, что это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе.

Он отметил, что США стали первой страной, с которой Украина начала переговоры о гарантиях безопасности, что позволит создать модель и для других партнеров.

Ранее Ермак писал, что «гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем». «Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», — заявлял он.

По словам главы офиса украинского президента, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях в отношении России.

12 июля страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, в которой перечислили обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины.

В их числе:

помощь в обеспечении безопасности, предоставление современной военной техники на суше, в воздухе и на море с приоритетом противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике;

поддержка дальнейшего развития ВПК Украины;

подготовка украинских военных;

предоставление разведданных;

поддержка инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО. От альянса Киев получил обещание об упрощенном пути к вступлению.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности и Россия не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения собственной безопасности. Москва выступает против вступления Киева в НАТО.