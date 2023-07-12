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Зеленский заявил, что гарантии безопасности — не замена членству в НАТО

Зеленский: гарантии безопасности не могут стать заменой членству в НАТО
Страны G7 в среду подтвердят гарантии безопасности Украине, но эти гарантии не должны заменять членство страны в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Гарантии безопасности, которые страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) дадут Украине, не должны заменять членство страны в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент рассчитывает, что их подтвердят в среду.

«В первую очередь важны гарантии безопасности. Они очень важны для людей, для Украины. Еще раз подчеркну: не вместо членства в НАТО, гарантии безопасности должны быть сделаны на пути Украины в НАТО. Сегодня большая семерка должна подтвердить эти гарантии, я уверен, что это произойдет», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «на полях» саммита альянса в Вильнюсе (трансляция велась на сайте НАТО).

«Мы можем констатировать, что результаты саммита очень хорошие, но если бы нас пригласили в НАТО, то они были бы идеальными», — подчеркнул украинский президент. Зеленский добавил, что Украине хотелось бы быстрее пройти путь вступления в НАТО, и что некоторые вопросы ему сложно объяснять партнерам, поскольку они живут в разных условиях, так как Украине прежде всего нужно выжить.

«Мы понимаем, что некоторые боятся говорить о нашем членстве в НАТО, так как никто не хочет развязать мировую войну. Действительно это логично и понятно. Я хочу, чтобы все это понимали, мы — цивилизованные и нормальные люди. Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война», — заключил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что США и другие страны — участницы G7 будут работать с Украиной над долгосрочными обязательствами в области безопасности, в том числе предоставлением современной военной техники с приоритетом систем ПВО, артиллерии, средств дальнего действия и бронетехники. Позднее Sky News со ссылкой на британское правительство сообщило, что страны G7 объявят о «долгосрочных мерах безопасности для Украины» 12 июля на полях саммита НАТО.

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Европе Аманда Слоут также подтвердила, что лидеры стран G7 объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины 12 июля. «Президент [США Джо] Байден и лидеры G7 вместе с <...> [президентом Украины] Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат нашу долгосрочную приверженность поддержке народа Украины», — сказала она. По ее словам, союзники объявят о планах помочь Киеву создать вооруженные силы, «которые смогут защитить себя и сдерживать будущие нападения».

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Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11-12 июля. Страны-члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Так для страны избавят отменят первый этап процесса вступления в альянс и не будут обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству.

Зеленский заявил, что гарантии безопасности — не замена членству в НАТО
Зеленский заявил, что гарантии безопасности — не замена членству в НАТО

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