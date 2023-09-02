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Военная операция на Украине ,  
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Киев назвал «ключевой пакет» гарантий безопасности Украины

Михаил Подоляк: гарантами безопасности Украины должна стать 51 страна
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины считают, что гарантии безопасности должны предоставить больше полусотни государств. Москва требует, чтобы при разработке обязательств учитывались и ее опасения в сфере безопасности
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

К формальному пакту о гарантиях безопасности Украины присоединились 28 государств, ожидается поддержка от еще 23 стран, «которые входят в проукраинскую коалицию», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — добавил Подоляк (цитата по ТАСС).

Декларацию об обязательствах по долгосрочному обеспечению безопасности Украины страны «Большой семерки» приняли в июле, в числе которых подготовка украинских военнослужащих, представление развединформации, поддержка развития украинского ВПК, предоставление современной военной техники на суше, море и воздухе, поддержка инициатив в области киберзащиты и др. Киев называет эту модель договоренностей «израильской».

Кремль внимательно наблюдает за обсуждением этих инициатив. Представитель президента Дмитрий Песков оценил процесс как «достаточно однобокий», так как в договоренностях не учитываются «озабоченности нашей стороны о нашей безопасности». Без этого они нежизнеспособны, считает пресс-секретарь. Президент Владимир Путин указывал, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности, как и любое другое государство, но «достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», подчеркивал он.

Как выяснила The Wall Street Journal, западные страны стараются подобрать такую конфигурацию обязательств, чтобы в случае смены власти в США или европейских государств, гарантии не были отозваны. Подготовка гарантий займет много месяцев, некоторые двусторонние соглашение можно будет заключить только в 2024-м, оценили в беседе с изданием европейские чиновники. Государства должны обсудить с Киевом украинские военные потребности.
 

Киев назвал «ключевой пакет» гарантий безопасности Украины
Киев назвал «ключевой пакет» гарантий безопасности Украины


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Михаил Подоляк гарантии безопасности
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