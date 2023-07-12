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Страны G7 в декларации рассказали об обязательствах Украины

Страны G7 в декларации пообещали помочь Киеву с развитием ВПК и разведданными
Страны G7 помогут Киеву с развитием военно-промышленного комплекса и разведданными, а Украина в свою очередь обязуется обеспечить проведение требуемых реформ
Фото: Scott Nelson / Getty Images
Фото: Scott Nelson / Getty Images

Безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона, поэтому страны G7 намерены помочь Киеву с развитием военно-промышленного комплекса, разведданными и киберзащитой. Об этом говорится в совместной декларации стран «Большой семерки».

Страны — участницы клуба 12 июля начнут переговоры с Киевом, чтобы «официально оформить неизменную поддержку Украины» посредством двусторонних обязательств в области безопасности.

Каждая страна G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Они будут направлены на обеспечение устойчивых вооруженных сил, «способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем», путем дальнейшего предоставления:

  • помощи в обеспечении безопасности и современной военной техники на суше, в воздухе и на море — уделяя приоритетное внимание противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике;
  • поддержки дальнейшего развития ВПК Украины;
  • подготовки и тренировочных учений украинских военных;
  • разведывательной информации и сотрудничества;
  • поддержки инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Помимо этого, страны будут работать над укреплением экономической стабильности Украины, продолжат предоставлять техническую и финансовую поддержку для удовлетворения неотложных потребностей Украины, а также для того, чтобы Киев мог продолжать реализацию реформ, необходимых для продвижения к евроатлантическим устремлениям страны.

Украина в свою очередь обязуется продолжать:

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  • осуществление реформ в правоохранительных органах, судебной системе, корпоративном управлении, экономике, секторе безопасности и государственном управлении; бороться с коррупцией и уважать права человека и свободу СМИ;
  • продвижение оборонных реформ и модернизации, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности во всех оборонных институтах и промышленности Украины.

«Другие страны, которые желают внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время», — говорится в декларации.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее отмечал, что обязательства G7 вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности, которые G7 даст Киеву, важны для украинского народа, но они не заменят членство в НАТО. Ранее он раскритиковал страны НАТО за неопределенность в вопросе членства Киева в альянсе. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков.

В Кремле сочли очень опасным предоставление G7 гарантий безопасности Украине, так как союзники в этом случае игнорируют международный принцип неделимости безопасности и посягают на безопасность России.

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