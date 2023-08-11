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Военная операция на Украине ,  
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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

Ермак: Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией
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Военная операция на Украине
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Украина начала переговоры с Великобританией о предоставлении Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Действительно, после наших американских коллег мы начали [консультации] с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Это страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных и стратегических партнеров», — сказал Ермак в эфире телемарафона (цитата по «Фокус»).

Он добавил, что к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран. По словам Ермака, цель Киева — до конца года заключить первые двусторонние соглашения по этому вопросу.

Страны «Большой семерки» приняли декларацию, о которой говорит глава офиса украинского президента, 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. В документе они перечислили обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины. В их числе:

  • помощь в обеспечении безопасности, предоставление современной военной техники на суше, в воздухе и на море с приоритетом в противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике;
  • поддержка дальнейшего развития ВПК Украины;
  • подготовка украинских военных;
  • предоставление разведданных;
  • поддержка инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО. От альянса Киев получил обещание об упрощенном пути к вступлению.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности и Россия не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения собственной безопасности. Москва выступает против вступления Киева в НАТО.

Президент напомнил, что в проекте стамбульского соглашения «подробно были изложены» меры безопасности для Киева и этот документ «в целом» был приемлем для России, но он был «выброшен в мусорное ведро украинским режимом».

Теги
гарантии безопасности Украина Андрей Ермак Великобритания
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