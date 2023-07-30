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Военная операция на Украине ,  
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Ермак анонсировал переговоры с США о гарантиях безопасности

Глава офиса Зеленского: обсуждение гарантий безопасности с США начнут на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев на следующей неделе начнет переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности с Вашингтоном, сообщил Ермак. Речь идет о гарантиях безопасности до вступления Украины в НАТО

Украина на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности Киеву до вступления в НАТО, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», — написал он в своем телеграм-канале.

Ермак уточнил, что речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях в отношении России. Глава офиса президента Украины добавил, что Киев работает над двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности со странами, которые присоединились к декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в начале июля. В этих договоренностях будут прописаны конкретные гарантии безопасности, отметил он.

12 июля страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, в которой перечислили не гарантии, но обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины.

В их числе: 

  • помощь в обеспечении безопасности, предоставление современной военной техники на суше, в воздухе и на море с приоритетом противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике;
  • поддержка дальнейшего развития ВПК Украины;
  • подготовка украинских военных;
  • предоставление разведданных;
  • поддержка инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.
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Киев взамен на это обязался продолжить реформы — в экономике, обороне, правоохранительных органах, судебной системе и других сферах, бороться с коррупцией, уважать права человека и свободу СМИ — схожие требования предъявлены к Украине как к кандидату в ЕС.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но они не должны заменять членство в НАТО. От альянса Киев получил обещание об упрощенном пути к вступлению.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России. Москва выступает против вступления Киева в НАТО.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
гарантии безопасности Украина США НАТО Андрей Ермак
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