Евросоюз объяснил неготовность дать Украине гарантии безопасности

Стано: ЕС не является оборонным альянсом и не может дать гарантии безопасности Киеву

ЕС не может дать гарантии безопасности Киеву, поскольку не является оборонной организацией, объяснили в Брюсселе. Москва настаивает, что гарантии безопасности для Киева допустимы, если при этом будет обеспечена безопасность России

Фото: Вячеслав Мадиевский / Global Look Press

Евросоюз не может дать Киеву гарантии безопасности, так как, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе Петер Стано на пресс-конференции. Трансляция доступна на сайте ЕС.

«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», — сказал дипломат, добавив, что ЕС может только поддержать эти гарантии.

Он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает Украину в разных аспектах, в том числе в военной сфере, и предоставляет финансирование для поставок оружия.

12 июля страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, в которой перечислили не гарантии, но обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины.

В их числе:

помощь в обеспечении безопасности, предоставление современной военной техники на суше, в воздухе и на море с приоритетом для противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники;

поддержка дальнейшего развития ВПК Украины;

подготовка украинских военных;

предоставление разведданных;

поддержка инициатив в области киберзащиты и безопасности, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Взамен Киев обязался продолжить реформы — в экономике, обороне, правоохранительных органах, судебной системе и других сферах, а также бороться с коррупцией, уважать права человека и свободу СМИ. Схожие требования предъявлены к Украине как к кандидату в ЕС.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что Киев работает над двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности со странами, которые присоединились к декларации.

4 августа Киев начал переговоры по гарантиям безопасности с Вашингтоном. Ермак заявил, что они «будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем». «Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», — сказал он.

По словам главы офиса украинского президента, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях в отношении России.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО. От альянса Киев получил обещание об упрощенном пути к принятию. Москва выступает против членства Украины в НАТО.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на получение гарантий безопасности и Россия не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения собственной безопасности. Его секретарь Дмитрий Песков назвал потенциально опасным предоставление Украине гарантий безопасности, добавив, что это является посягательством на безопасность России.