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МИД Украины фразой «не сработает» оценил мирный план Индонезии

МИД Украины отверг предложение Индонезии по демилитаризованной зоне
Альтернативы украинской «формуле мира» нет, считают в МИД Украины. Москва исключала вывод войск и обсуждение вопроса о Крыме и новых территориях
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Выдвинутые Индонезией предложения по урегулированию конфликта на Украине не сработают, а единственный допустимый для Киева вариант решения ситуации предусматривает вывод российских войск, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может», — написал он.

Он также пригласил Индонезию присоединиться к реализации «формулы мира» президента Владимира Зеленского, которую Киев называет единственно возможным планом для урегулирования.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме по безопасности в Сингапуре выступил за прекращение огня на Украине, создание там демилитаризованной зоны с привлечением миротворцев ООН и организацию референдума, «чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов». По его словам, конфликт на Украине оказывает влияние на людей по всему миру, поскольку вызвал рост цен на энергоносители и продовольствие.

«Формулу мира» президент Украины Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии. План Киева предусматривает в том числе вывод российских войск. Переговоры с Россией, позже уточнял Зеленский, возможны при отводе сил на границы 1991 года. Москва это требование отклонила. Об этом не может быть и речи, подчеркивали в Кремле.

Достичь мира на Украине возможно в случае, если украинские военные прекратят боевые действия, остановятся поставки оружия с Запада, Киев признает «новые территориальные реалии» и откажется от планов вступить в ЕС и НАТО, заявляли в МИД России. В Кремле подчеркивали, что украинской стороне нужно учитывать появление в составе России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Индонезия — не первая страна, выступающая с предложениями по урегулированию конфликта. Со своим планом выступил Китай, спецпредставитель Пекина в мае посещал Москву, Киев и европейские столицы. Кроме того, посетить Москву и Киев намерены представители миссии шести африканских стран — ЮАР, Сенегала, Замбии, Конго, Уганды и Египта. О миротворческой миссии по Украине весной заявлял Ватикан.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вариантов мирного диалога между Москвой и Киевом не просматривается и никаких предпосылок к этому нет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Индонезия мирный план
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