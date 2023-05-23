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Миссия Африки выступила за переговоры Украины с Россией без вывода войск

Глава ЮАР Рамафоса: миссия Африки выступила за переговоры Киева и Москвы без вывода войск
Мирная миссия шести африканских государств предлагает Украине согласиться на переговоры с Россией, даже если войска последней останутся на ее территории, сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса

Миссия шести африканских стран предлагает Украине согласиться начать мирные переговоры с Россией, даже если войска последней останутся на украинской территории, передает Reuters со ссылкой на администрацию президента ЮАР Сирила Рамафоса.

«Первое — это прекращение боевых действий. Второе — [обсуждение] рамок для прочного мира», — сказал представитель президента страны Винсент Магвенья.

Об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине Рамафоса объявил в середине мая. Участие в миссии также принимают президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Представитель шести африканских государств намерены посетить Москву и Киев. На отправку миссии согласились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, говорил лидер ЮАР.

«Мой президент [Владимир Зеленский] очень четко дал понять… [не будет] никаких переговоров между Украиной и Россией, если россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ», — заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Москва выразила готовность рассмотреть предложения от ЮАР по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, российская сторона пока «ничего на бумаге» не получала.

На прошлой неделе в Кремле подтвердили планы принять глав африканских государств, желающих обсудить разрешение конфликта с Украиной. Ожидается, что в состав делегации войдут главы ЮАР, Конго, Замбии, Сенегала, Египта и Уганды.

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