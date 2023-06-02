В Кремле отреагировали на призыв Орбана не допустить контрнаступления ВСУ

Песков после призыва Орбана: Кремль пока не видит вариантов для мирного диалога с Украиной

Венгерский премьер предупредил о риске «кровавой бойни» в случае наступления ВСУ и призвал стороны договориться. Кремль не увидел сейчас перспектив для мирного соглашения. Киев отказался, сославшись на «опыт 2014–2022 годов»

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Вариантов мирного диалога России и Украины сейчас не просматривается и никаких предпосылок к этому нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать заявление премьера Венгрии Виктора Орбана. Ранее он призвал убедить Москву и Киев вернуться к переговорам и предупредил, что контрнаступление Украины может привести к «кровавой бойне». У Пескова уточнили, есть ли возможность перейти к диалогу.

«Сейчас такого варианта не просматривается и никаких предпосылок нет. Хотя мы констатируем, что вокруг все больше и больше обсуждений экспертов и заявлений представителей европейских стран, все больше и больше пока абстрактных, но рассуждений все-таки о некоем мирном процессе. Правда, в этих рассуждениях не звучит политическая воля принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. А для нас это является главным приоритетом», — ответил Песков.

На заявление Орбана отреагировали и власти Украины. МИД Украины напомнил, что одним из условий Киева для начала переговоров остается вывод российских войск с территории Украины. Если это условие выполнено не будет, то статус-кво окажется заморожен, Россия получит возможность перегруппироваться, накопить силы и снова начать боевые действия.

МИД Украины призвал премьера Венгрии кроме призывов к миру «наконец-то действовать», предложив ему осудить действия России, потребовать от Москвы прекратить бои и вывести войска, присоединиться к «международной изоляции России» и «не подрывать единство в ЕС».

Власти США поддерживают позицию Украины. Госдепартамент приветствовал мирные инициативы сторон, отмечая при этом опасность непрочного мира, который может сформироваться, если он «просто заморозит существующие линии соприкосновения». Там считают, что российские войска смогут «отдохнуть, перевооружиться и вновь атаковать». «Это не является справедливым и прочным миром», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав такую ситуацию «потемкинским миром».