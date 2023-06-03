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Боррель спрогнозировал быстрое завершение конфликта без поддержки Украины

Боррель: конфликт на Украине быстро закончится без военной поддержки Киева Западом
Евросоюз не хочет мира, который наступит в результате капитуляции Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Москва заявляла, что достижение мира возможно при прекращении поставок оружия Киеву с Запада
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

В случае прекращения военной поддержки Киева со стороны Запада конфликт на Украине быстро закончится, но страна потеряет свой суверенитет, заявил на азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который <...> приведет к сдаче Украины», — сказал он.

После начала военной операции России западные страны усилили поддержку Киева и поставляют ему оружие, технику и боеприпасы. В начале 2023 года США, Германия, Великобритания и другие страны решили передать Украине танки, сейчас на Западе идет обсуждение о поставках истребителей.

Россия не раз критиковала военную помощь Украине со стороны США и Европы. Увеличение поставок оружия и техники все больше вовлекает Запад в конфликт, отмечали в Кремле.

Для достижения мира на Украине Киеву необходимо вернуться к нейтральному статусу, отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО, заявляли в МИД России. Там также указывали, что украинские военные должны прекратить боевые действия, а Запад остановить поставки оружия. Кроме того, Киев должен признать «новые территориальные реалии».

Украина настаивает, что одним из условий достижения мира должен быть вывод российских войск. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что для переговоров российские силы должны быть отведены к границам 1991 года. Москва такие требования Киева отклонила.

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Жозеп Боррель Военная операция на Украине военная поддержка
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