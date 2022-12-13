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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили, что о выводе войск с Украины «не может быть и речи»

Песков — о возможности вывода войск с Украины до конца года: «Не может быть и речи»
Песков подчеркнул, что украинской стороне нужно принимать во внимание «те реалии, которые сложились за все это время». По его словам, о выводе войск с Украины до конца года «не может быть и речи»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов», — подчеркнул Песков.

Кроме этого, он назвал предложенные украинским президентом Владимиром Зеленским три шага для мира на Украине «тремя шагами к продолжению боевых действий».

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля. В качестве ее целей Владимир Путин называл «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту населения Донбасса и обеспечение собственной безопасности. В конце июня Путин заявил, что сроки спецоперации связаны с интенсивностью боевых действий и риском потерь, а потому подгонять военных было бы неправильно.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. В начале октября после проведенных референдумов к России были присоединены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Власти Украины обвинили Москву в аннексии.

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В ноябре на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучил «формулу мира» для Украины из десяти пунктов. Среди предложенных им условий — вывод российских войск и прекращение боевых действий; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; недопущение эскалации; фиксация окончания конфликта; радиационная, ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных и т.д.

13 декабря в обращении к лидерам стран G7 Зеленский отметил, что для достижения мира на Украине страна и ее партнеры должны предпринять три шага: предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения представленной ранее «формулы мира».

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