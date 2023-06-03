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Индонезия предложила создать демилитаризованную зону на Украине

Глава Минобороны Индонезии предложил создать демилитаризованную зону на Украине
Индонезия выступает за привлечение миротворцев ООН к прекращению огня на Украине и готова предоставить свои подразделения для соответствующей миссии, сказал глава Минобороны страны Прабово Субианто
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто &nbsp;
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто   (Фото: REUTERS/Caroline Chia)

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто призвал к мирным переговорам по Украине и предложил создать там демилитаризованную зону. Об этом он сказал на азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Трансляция велась на сайте мероприятия.

«Первое — прекращение огня […]. Второе — отвод сил на 15 км от своих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — заявил он.

Глава Минобороны Индонезии также выступил за создание и размещение в этой зоне миротворческих сил ООН и заявил о готовности Индонезии принять участие в подобной миссии. «Я призываю Россию и Украину к немедленному прекращению боевых действий. Индонезия готова предоставить подразделения для потенциальной миротворческой операции ООН», — сказал Субианто.

Кроме того, он считает, что ООН должна организовать референдум, «чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов». 

По словам Субианто, в прошлом форум «Диалог Шангри-Ла» был сфокусирован на проблематике Индо-Тихоокеанский региона, но отметил, что на ситуацию с безопасностью в нем влияет ситуация с безопасностью в Европе. Происходящее на Украине, считает он, оказывает влияние на людей во всем мире, поскольку, отметил министр, происходит рост цен на энергоносители и продовольствие.

Россия ведет военную операцию на Украине с февраля 2022 года. Ее цель — защитить население Донбасса и обеспечить собственную безопасность в условиях угрозы со стороны НАТО, заявлял президент Владимир Путин. Прошлой осенью по итогам проведенных референдумов в состав России были включены Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Москва готова к переговорам с Киевом, но не будет обсуждать выбор, сделанный людьми на этих территориях, говорил Путин.

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Украина настаивает на урегулировании на условиях «формулы мира», представленной президентом Владимиром Зеленским в ноябре прошлого года. Она в том числе предусматривает вывод российских войск. Россия это требование Киева отклонила.

МИД России заявлял, что урегулирование возможно при прекращении боевых действий украинскими военными, остановке поставок оружия Западом и отказа Киева от вступления в НАТО и Европейский союз.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Индонезия миротворцы ООН отвод войск
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