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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал условия мира на Украине

Замглавы МИДа Галузин: Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО ради мира

Достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от вступления в Евросоюз и НАТО и вернется к внеблоковому статусу. Об этом ТАСС заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — сказал дипломат.

Россия считает, что урегулирование возможно только после прекращения боевых действий украинскими силами и остановки поставок оружия Западом, добавил Галузин. Кроме того, Украина должна признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», сказал он.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел Крым, а осенью 2022 года - Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Киев считает эти территории оккупированными.

Также для урегулирования конфликта нужно обеспечить защиту жителей Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и устранить угрозы безопасности России, исходящие с территории этой страны, отметил Галузин.

Другим важным элементом урегулирования, по его словам, является защита прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств. Для достижения мира в стране необходимо на законодательном уровне закрепить государственный статус русского языка. Также нужно добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания, заключил замглавы МИДа.

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Украина настаивает на отводе российских войск к границам страны 1991 года. В ноябре президент страны Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти компонентов, среди них — энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта.

Россия готова к диалогу, но не собирается следовать «чужим условиям» в вопросе переговоров, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Разговоры о мирном урегулировании на Украине Кремль к концу мая считал преждевременными.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подчеркивал, что страна будет вести переговоры только на своих условиях.

Теги
Украина НАТО ЕС

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