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Ватикан сообщил о продолжении секретной миротворческой миссии по Украине

Ватикан: секретная миротворческая миссия Святого Престола по Украине продолжается
Власти России и Украины заявили, что не знают о секретной миротворческой миссии Ватикана. Все подобные инициативы должны быть согласованы с Киевом, отмечали в офисе украинского президента
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Секретная миротворческая миссия Ватикана по Украине, о которой в начале мая сообщил Папа римский Франциск, находится в стадии реализации. Об этом заявил представитель Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает ANSA.

«Есть разработки [в рамках миссии], но, конечно, они на конфиденциальном уровне. <...> Я действительно верю, что дело пойдет вперед», — сказал он.

Папа римский Франциск 1 мая сообщил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он тогда.

Россия не получала от Ватикана конкретных предложений по мирному урегулированию на Украине, заявила 3 мая официальный представитель МИД Мария Захарова. Ничего о подобных инициативах не знают и в Кремле, сообщали в Кремле.

Источник СNN, близкий к администрации украинского президента Владимира Зеленского, говорил, что Киев не в курсе «секретной миротворческой миссии» Святого престола. Ватикан может обсуждать конфликт и искать практические решения его урегулирования, однако все инициативы должны быть согласованы с Киевом, сказал «Укринформу» советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Ватикан Папа Римский
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