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МИД Украины связал передачу Киеву F-16 с результатами контрнаступления

Министр Кулеба: решение о передаче Киеву F-16 привязано к результатам контрнаступления ВСУ
Министр Кулеба также сказал, что передача истребителей — это «вопрос времени». Москва критикует поставки Киеву западного оружия и видит в этом растущую вовлеченность Европы и США в конфликт
Истребитель F-16 &nbsp;
Истребитель F-16   (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 привязано к результатам украинского контрнаступления, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это (о предоставлении Киеву истребителей. — РБК) будет привязано к результатам контрнаступления», — сказал он.

Кулеба также отметил, что, если бы у Украины уже были F-16, контрнаступление «было бы более быстрым».

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление.

Россия внимательно отслеживает все заявления украинских военных и учитывает их в планировании военной операции, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В январе США, Великобритания и Германия объявили о решении передать Украине танки западного образца. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сообщил, что Киев также намерен получить западные истребители.

По данным Politico, передачу самолетов поддерживают страны Прибалтики. Польша считает, что принять такое решение на Западе будет нелегко.

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Категорический против передачи боевой авиации Украине выступает Германия. Об этом говорил канцлер Олаф Шольц. Отказался поставлять Киеву истребители и президент США Джо Байден. Министр обороны Британии Бен Уоллес сказал в феврале, что консенсус западных стран состоит в том, что передача истребителей Украине возможна только после окончания боевых действий.

30 апреля Кулеба заявил, что в переговорах о возможных поставках Украине истребителей F-16 есть прогресс, однако решающее слово принадлежит США. В том же месяце министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну иностранных специалистов, в том числе пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине современных истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ростом вовлеченности стран Запада в конфликт.

«Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. <...> Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — сказал в феврале Песков.

МИД Украины связал передачу Киеву F-16 с результатами контрнаступления
МИД Украины связал передачу Киеву F-16 с результатами контрнаступления

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Украины Дмитрий Кулеба F-16 контрнаступление Военная операция на Украине
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