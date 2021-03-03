Оппозиция Армении отказалась от досрочных выборов без отставки Пашиняна

Провести досрочные выборы в парламент предложил сам Пашинян, у которого возник конфликт с Генштабом из-за спора о применении российских «Искандеров» в Карабахе. Единственным условием перевыборов оппозиция назвала отставку премьера

Вазген Манукян на акции протеста оппозиции (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Оппозиция Армении отказалась проводить внеочередные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом журналистам на проспекте Баграмяна в Ереване, где проходит митинг оппозиции, заявил лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян.

«Выступая за проведение внеочередных выборов, мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти», — сказал он.

Вазген Манукян — один из лидеров армянской оппозиции и руководитель «Движения по спасению Родины», объединившего 17 партий. Экс-министр обороны в конце прошлого года стал единым кандидатом в премьер-министры от оппозиции. В интервью РБК он рассказывал о своей программе, в которой есть восстановление армии и борьба с иностранными фондами.

По его словам, оппозиция видела, как Пашинян с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тыс. человек из областей, а также то, как он вел войну в Нагорном Карабахе. «И мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы», — отметил Манукян (цитата по «Интерфакс»).