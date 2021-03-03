Оппозиция Армении отказалась от досрочных выборов без отставки Пашиняна

Он подчеркнул, что Пашинян должен уйти в отставку, после чего необходимо сформировать временное правительство, а затем в течение года могут быть назначены внеочередные выборы в парламент.
До проведения митинга оппозиции президент Армении Армен Саркисян провел встречу с главой Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Оником Гаспаряном, с которым у Пашиняна произошел конфликт, в результате чего глава правительства инициировал его отставку.
«Собеседники особо отметили напряженную ситуацию в связи с последними событиями [в стране]. Было отмечено, что независимо от решений, принимаемых в этой связи, безопасность и стабильность страны являются приоритетом», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Как отметил президент, Вооруженные силы всегда должны быть «под присмотром всех нас», а также пообещал и дальше уделять внимание армии и ее проблемам.
Пашинян решил уволить Гаспаряна после того, как военные потребовали отставки правительства и премьера. Это произошло из-за того, что своей должности лишился заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян. Он не согласился с заявлением Пашиняна, раскритиковавшего российские ракетные комплексы «Искандер», которые, по словам главы правительства, применялись в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Позднее пресс-секретарь премьера Мане Геворгян говорила, что слова Пашиняна об «Искандерах» были вызваны тем, что его неправильно об этом проинформировали.
Во время конфликта в Карабахе, который произошел осенью прошлого года, на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, говорил, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала «Искандер». В Минобороны России использование Арменией «Искандеров» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе опровергли.
Увольнение Хачатряна вызвало волну возмущения среди военных. После того как Генштаб выпустил заявление с требованием отправить правительство во главе с Пашиняном в отставку, премьер решил уволить и непосредственного его руководителя Оника Гаспаряна. Требование о своем увольнении со стороны Генштаба Пашинян назвал попыткой переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Генерального штаба. Глава государства отказался подписывать соответствующий указ, объяснив это тем, что он «в корне противоречит Конституции». Затем Пашинян вновь попросил Саркисяна отправить главу Генштаба в отставку, эту просьбу поддержал Совет безопасности страны.
На фоне конфликта Пашиняна с Генштабом премьер анонсировал референдум по вопросу смены государственного строя. Он предложил вернуться к полупрезидентской форме правления, а также заявил о проведении досрочных выборов — при условии, что парламентская оппозиция подпишет с властями меморандум.