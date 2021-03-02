Премьер Армении снова предложил оппозиции реформу и перевыборы Однако противники Никола Пашиняна согласны только на его отставку

В Ереване в понедельник вновь прошли акции и сторонников Никола Пашиняна, и его противников. Обе стали рекордными по численности

Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на шествии в Ереване (Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС)

Извинение за ошибки

1 марта сторонники Никола Пашиняна заполнили в Ереване практически всю площадь Республики — поддержать премьер-министра пришли тысячи человек. Акция получилась самой многочисленной с 2018 года, и премьер мог бы смело заявить, что народ по-прежнему на его стороне, как и три года назад, когда он пришел к власти на волне массовых протестов. Однако и оппозиция, которая провела в этот день параллельный митинг у здания парламента на проспекте Баграмяна, сумела аккумулировать рекордное число протестующих.

Толпа на площади Республики собралась за час до появления там Пашиняна. Все подводящие к ней дороги были перекрыты — за безопасностью следили сотни полицейских. Собравшиеся были энергичны, эмоциональны, активно скандировали речевки и выглядели совершенно искренними в своей поддержке переживающего острый политический кризис Пашиняна. Далеко не всех заставили выйти на площадь личные симпатии к премьеру. Многих привела ненависть к прежним руководителям страны. «Тех не любят больше, приходится Никола любить», — говорит Арсен, занятый, по его словам, в торговле. После паузы он, имея в виду противников Пашиняна. добавляет: «Там, на Баграмяна, вообще не люди».

Видео: РБК

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Премьер прошел к сцене из ворот правительственного комплекса в окружении охраны через коридор из полицейских. Свою речь, которая заняла чуть более часа, он начал крайне эмоционально, с извинений за проигранную войну в Карабахе, которая для Армении закончилась в ноябре прошлого года потерей контроля над всеми семью районами пояса безопасности и части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. «За последние десять месяцев наше правительство допустило все возможные ошибки. И я хочу извиниться перед всеми армянами Армении, Арцаха (Карабаха) и диаспоры. Простите меня за мои ошибки», — заявил он. Извинился Пашинян и за ошибки всех других лидеров независимой Армении, хотя в послевоенное время не раз говорил об их ответственности за развал армии и неверную стратегию в территориальном конфликте.