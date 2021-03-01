Пашинян попросил у народа Армении прощения за свои ошибки

Пашинян на митинге своих сторонников признал, что и он, и его правительство допускали ошибки, и попросил за это прощения

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Ереване на площади Республики начался митинг сторонников премьера страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РБК. Глава правительства лично обратился к людям и попросил у них прощения.

Толпа заполнила почти всю площадь Республики. Пашинян вышел к своим сторонникам из здания правительства вместе с женой в окружении охраны, толпа встретила его криками: «Никол, Никол!»

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«За 30 лет независимости были допущены все возможные ошибки. За последние два года и десять месяцев после революции также были совершены ошибки. Речь [идет] о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, у всех граждан Армении, у всех армян диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения», — обратился он к людям (цитата по «Sputnik Армения»).

В то же время Пашинян подтвердил, что намерен продолжить добиваться отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна, и назвал ее неизбежной. «Заявление Генштаба ВС (в котором он потребовал отставки Пашиняна. — РБК) абсолютно незаконное, так как Конституция четко устанавливает нейтралитет вооруженных сил в политических вопросах. Начальник Генштаба придерживается четко выраженной политической ориентации и тем самым нарушает все правила и Конституцию Армении», — заявил премьер.