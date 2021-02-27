Минобороны Армении ответило на протесты в Ереване фразой «вне политики»

Протесты в Ереване продолжаются на протяжении нескольких дней. Их организовали представители оппозиции, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее глава правительства заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе армянские военные использовали российские ракетные комплексы «Искандер». Со словами Пашиняна не согласились в Генштабе Армении, после чего премьер решил уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и его заместителя Тирана Хачатряна. Увольнение Хачатряна вызвало волну возмущения среди военных, в Генштабе потребовали отставки правительства и Пашиняна. Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Пашинян заявил, что вновь потребует от главы государства отправить главу Генштаба в отставку.
Во время конфликта в Карабахе, который произошел осенью прошлого года, на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, говорил, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала «Искандер». В Минобороны России использование Арменией «Искандеров» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе опровергли.
Спор Еревана и Баку о статусе Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Жертвами стали как военнослужащие, так и мирное население. 9 октября в Москве прошли переговоры с представителями конфликтующих сторон, по итогам которых было принято решение прекратить боевые действия. Режим прекращения огня вступил в силу утром 10 октября, однако практически сразу же был нарушен.
В ночь на 10 ноября Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. В условиях говорилось, что Армения должна до 20 ноября вернуть Азербайджану Агдамский и Кельбаджарский районы, а до 1 декабря — Лачинский. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев до 2025 года.
Тогда на фоне подписания соглашения в Ереване начались протесты и беспорядки. Их участники призвали Пашиняна уйти в отставку. Нескольких оппозиционных лидеров задержали и возбудили в их отношении уголовные дела.