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Протесты в Армении ,  
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Минобороны Армении ответило на протесты в Ереване фразой «вне политики»

Протесты в Ереване продолжаются на протяжении нескольких дней. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, который вступил в конфликт с Генштабом и инициировал увольнение его руководства
Протестная акция на проспекте Баграмяна в Ереване, Армения
Протестная акция на проспекте Баграмяна в Ереване, Армения (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Руководство Минобороны Армении потребовало не вовлекать военных в политические процессы, происходящие в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны и Вооруженные силы (ВС) Армении «вне политики» и намерены продолжать шаги, которые направлены на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы.

В пресс-службе указали на то, что ВС с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают свою работу.

Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба
Политика
Оник Гаспарян

Протесты в Ереване продолжаются на протяжении нескольких дней. Их организовали представители оппозиции, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее глава правительства заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе армянские военные использовали российские ракетные комплексы «Искандер». Со словами Пашиняна не согласились в Генштабе Армении, после чего премьер решил уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и его заместителя Тирана Хачатряна. Увольнение Хачатряна вызвало волну возмущения среди военных, в Генштабе потребовали отставки правительства и Пашиняна. Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Пашинян заявил, что вновь потребует от главы государства отправить главу Генштаба в отставку.

Во время конфликта в Карабахе, который произошел осенью прошлого года, на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, говорил, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала «Искандер». В Минобороны России использование Арменией «Искандеров» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе опровергли.

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В Ереване началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна
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Протестный митинг у здания Национального собрания Армении в Ереване

Спор Еревана и Баку о статусе Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Жертвами стали как военнослужащие, так и мирное население. 9 октября в Москве прошли переговоры с представителями конфликтующих сторон, по итогам которых было принято решение прекратить боевые действия. Режим прекращения огня вступил в силу утром 10 октября, однако практически сразу же был нарушен.

В ночь на 10 ноября Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и Азербайджану переходит часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши. В условиях говорилось, что Армения должна до 20 ноября вернуть Азербайджану Агдамский и Кельбаджарский районы, а до 1 декабря — Лачинский. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев до 2025 года.

Тогда на фоне подписания соглашения в Ереване начались протесты и беспорядки. Их участники призвали Пашиняна уйти в отставку. Нескольких оппозиционных лидеров задержали и возбудили в их отношении уголовные дела.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Михаил Юшков
Минобороны Армения протесты Ереван Никол Пашинян
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