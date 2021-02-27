Минобороны Армении ответило на протесты в Ереване фразой «вне политики»

Протесты в Ереване продолжаются на протяжении нескольких дней. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, который вступил в конфликт с Генштабом и инициировал увольнение его руководства

Протестная акция на проспекте Баграмяна в Ереване, Армения (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Руководство Минобороны Армении потребовало не вовлекать военных в политические процессы, происходящие в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны и Вооруженные силы (ВС) Армении «вне политики» и намерены продолжать шаги, которые направлены на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы.

В пресс-службе указали на то, что ВС с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают свою работу.