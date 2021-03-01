Саркисян получил от Пашиняна повторное предложение уволить главу Генштаба

Армен Саркисян (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Администрация президента Армении Армена Саркисяна получила от премьера Никола Пашиняна повторное предложение отправить в отставку главу Генштаба республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с ч.2 ст. 139 Конституции в сроки, установленные законодательством [в течение трех дней]», — заявили там.

Пашинян решил уволить Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба 25 февраля, однако Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, так как он «в корне противоречит Конституции».



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