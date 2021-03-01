Протесты в Армении , 01 мар, 11:55
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Саркисян получил от Пашиняна повторное предложение уволить главу Генштаба
Армен Саркисян
Администрация президента Армении Армена Саркисяна получила от премьера Никола Пашиняна повторное предложение отправить в отставку главу Генштаба республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с ч.2 ст. 139 Конституции в сроки, установленные законодательством [в течение трех дней]», — заявили там.
Пашинян решил уволить Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба 25 февраля, однако Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, так как он «в корне противоречит Конституции».
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