Оппозиция потребовала срочной встречи с президентом Армении

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В Армении оппозиционное «Движение за спасение Родины» потребовало экстренной встречи с президентом Арменом Саркисяном, вновь отказавшимся утвердить отставку главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает портал Aysor со ссылкой на заявление движения.

Оппозиция выразила обеспокоенность в связи с позицией главы государства по поводу отставки главы Генштаба.

«В распространенном сообщении глава государства обходит стороной вопрос об оспаривании в Конституционном суде соответствующего решения Никола Пашиняна. Исходя из вышесказанного, представители Движения за спасение родины требуют экстренной встречи с президентом Армении», — говорится в заявлении.

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