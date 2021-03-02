Политика , 02 мар, 16:34
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Оппозиция потребовала срочной встречи с президентом Армении
В Армении оппозиционное «Движение за спасение Родины» потребовало экстренной встречи с президентом Арменом Саркисяном, вновь отказавшимся утвердить отставку главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает портал Aysor со ссылкой на заявление движения.
Оппозиция выразила обеспокоенность в связи с позицией главы государства по поводу отставки главы Генштаба.
«В распространенном сообщении глава государства обходит стороной вопрос об оспаривании в Конституционном суде соответствующего решения Никола Пашиняна. Исходя из вышесказанного, представители Движения за спасение родины требуют экстренной встречи с президентом Армении», — говорится в заявлении.
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