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Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба

Оник Гаспарян
Оник Гаспарян (Фото: mil.am)

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Проект указа был изучен аппаратом президента республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции», — говорится в сообщении.

Уволить Гаспаряна ранее предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Материал дополняется.

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