Протесты в Армении , 27 фев, 17:07
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Президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генштаба
Оник Гаспарян
Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Проект указа был изучен аппаратом президента республики, детально обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции», — говорится в сообщении.
Уволить Гаспаряна ранее предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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