Нарусова сообщила о скором возвращении Собчак

Сенатор также подтвердила наличие израильского гражданства у дочери

Ксения Собчак (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Журналистка Ксения Собчак в скором времени вернется в Россию, сообщила «РИА Новости» сенатор Людмила Нарусова.

«Будет [в России], очень скоро», — сказал она.

27 октября Служба безопасности Литвы сообщила о въезде Собчак по паспорту Израиля. Позднее журналистка заявила о травле против нее и команды «Осторожно, новости» из-за уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Нарусова также подтвердила наличие у ее дочери гражданства Израиля, отметив, что Конституция разрешает иметь двойное гражданство. По ее словам, Собчак не проходит по делу ни в каком статусе.

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