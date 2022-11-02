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Нарусова сообщила о скором возвращении Собчак
Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Собчак
Сенатор также подтвердила наличие израильского гражданства у дочери
Ксения Собчак
Журналистка Ксения Собчак в скором времени вернется в Россию, сообщила «РИА Новости» сенатор Людмила Нарусова.
«Будет [в России], очень скоро», — сказал она.
27 октября Служба безопасности Литвы сообщила о въезде Собчак по паспорту Израиля. Позднее журналистка заявила о травле против нее и команды «Осторожно, новости» из-за уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Нарусова также подтвердила наличие у ее дочери гражданства Израиля, отметив, что Конституция разрешает иметь двойное гражданство. По ее словам, Собчак не проходит по делу ни в каком статусе.
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