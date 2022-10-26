Собчак назвала арест директора недоразумением и «облавой на редакцию»

Журналистка заявила, что не понимает, о каком вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова идет речь. Она выразила надежду, что произошло недоразумение и «во всем быстро разберутся»

Избрание меры пресечения Кириллу Суханову (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Арест коммерческого директора Кирилла Суханова — «облава» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать», заявила журналистка Ксения Собчак. «Надеюсь, это не так и все действительно недоразумение», — добавила она.

Собчак сказала, что не верит в вымогательство и не понимает, как в деле оказались замешаны «Ростех» и его глава Сергей Чемезов. «Надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в телеграм-канале.

По уголовному делу помимо Суханова проходит экс-главред Tatler Ариан Романовский. Их подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы). Источник РБК уточнял, что дело Суханова связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной личности или компании.

По версии следствия, обвиняемые вымогали у Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале. Суханова задержали при получении первого транша в размере 800 тыс. руб. от представителей главы «Ростеха». Директора Собчак арестовали до 24 декабря.

ТАСС и RT сообщали, что сама журналистка проходит подозреваемой по этому делу и ей, как и Суханову с Романовским, может грозить до 15 лет. В своем сообщении она никак не прокомментировала эту информацию. ТАСС писал, что Собчак планировали задержать, но в ночь на 26 октября она выехала из России. До этого в ее доме провели обыск.

Суханов не признал вину в вымогательстве 11 млн руб., но сказал в суде, что готов признать получение 800 тыс. руб. и извиниться перед Чемезовым. Адвокат Романовского заявил, что тот не признает вину.