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Директор Собчак заявил, что готов частично признать вину в вымогательстве

Коммерческий директор Собчак Суханов допустил частичное признание вины в вымогательстве
Кирилл Суханов не признает вину по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» ₽11 млн, но готов признать, что получил транш в ₽800 тыс. Обвиняемый сказал, что может извиниться перед Сергеем Чемезовым
Кирилл Суханов
Кирилл Суханов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил в суде, что готов частично признать вину по делу о вымогательстве, передает «РИА Новости».

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). По данным следствия, оно связано с вымогательством 11 млн руб., потерпевший — глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По словам следователя, обвиняемого задержали при получении транша в 800 тыс. руб. от представителей Чемезова. «Я готов признать вину в получении 800 тыс. руб. и принести публичные извинения потерпевшему», — цитирует агентство Суханова.

Вину в вымогательстве 11 млн руб. он не признал. Следователь отметил, что у обвиняемого нет регистрации в России и он может скрыться от следствия, пишет ТАСС.

По делу также проходит бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и, по данным ТАСС и RT, Ксения Собчак. Романовский, по словам его адвоката, вину не признает.

Утром 26 октября у журналистки и ее коммерческого директора прошли обыски. ТАСС писал, что Собчак планировали задержать, но в ночь на среду она выехала из России.

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