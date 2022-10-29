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Собчак заявила о травле и распространении фейков о ней

Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Журналистка Ксения Собчак заявила, что она и команда «Осторожно, новости» подвергается травле на фоне уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом Собчак написала в своем телеграм-канале.

«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» — написала она.

В травле она обвинила бывших журналистов «Эха Москвы» (закрыто и ликвидировано, а сайт заблокирован Роскомнадзором) Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр (они внесены Минюстом в список физлиц-иноагентов), которые в эфире программы Breakfast Show на YouTube раскритиковали и назвали «странными» заявления Собчак по делу Суханова.

Плющев также заявил, что у тех, кто репостит публикации «Осторожно, новости» нет «никакого понятия о репутации». «Для меня репутация Ксении Собчак до [этого] — она зачеркивает все, что делает ее новостное издание», — заявил он.

«Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» — написала Собчак.

Она также обвинила Плющева в распространении информации о фейковом канале «Тушите свет», где, по словам Собчак, ее «дискредитируют» и «стравливают со всеми». По версии следствия, через канал «Тушите свет» коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский вымогали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. Собчак говорила, что не имеет к каналу никакого отношения.

Материал дополняется.

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