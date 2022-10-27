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Собчак опровергла причастность к телеграм-каналу «Тушите свет»

Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет»
Одного из основателей канала, а также коммерческого директора журналистки арестовали по обвинению в вымогательстве. По данным ТАСС и RT, Собчак тоже подозревают по этому делу, но она говорит, что никогда не писала в «Тушите свет»
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ксения Собчак заявила, что никогда не писала ничего в телеграм-канале «Тушите свет» и не имеет к нему отношения. «У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — подчеркнула журналистка.

По версии следствия, через этот канал один из его авторов, бывший главред Tatler Ариан Романовский, и коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов вымогали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации, которая могла бы «причинить существенный вред» правам и законным интересам гендиректора корпорации или его семьи. Следователь в суде уточнил, что Суханова задержали при получении первого транша в размере 800 тыс. руб. от представителя Чемезова. Двоих фигурантов обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (до 15 лет лишения свободы).

ТАСС и RT сообщили, что Собчак стала подозреваемой по делу. Официально эта информация не подтверждалась, сама журналистка такие сообщения тоже не комментировала.

Утром 26 октября в ее доме в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 прошел обыск. ТАСС писал, что Собчак должны были задержать, но в ночь с 25 на 26 октября она выехала в Литву через Белоруссию. Департамент госбезопасности Литвы подтвердил, что журналистка находится в стране, причем благодаря израильскому паспорту она может 90 дней оставаться там без визы.

Вечером в среду Тверской суд Москвы арестовал Романовского и Суханова до 24 декабря. Экс-главред Tatler заявил, что не вел переговоров о деньгах с представителями Чемезова. Директор Собчак сказал, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет», но готов частично признать вину (в получении 800 тыс. руб.).

Собчак назвала арест своего коммерческого директора «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России». Она заявила, что не верит в вымогательство и не понимает, как в деле оказались замешаны «Ростех» и Чемезов.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ксения Собчак вымогательство
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