ТАСС узнал, что Собчак собирались задержать
Следователь выдал постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, но ей удалось скрыться, сообщил ТАСС.
По информации агентства, Собчак покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября, направившись в Литву через Белоруссию.
«При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Baza пишет, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда журналистка собиралась улететь из России.
Утром 26 октября в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» прошел обыск. По словам собеседника ТАСС, он был связан с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Обыски также прошли по месту жительства самого Суханова, рассказал источник РБК, близкий к МВД.
Суханова заподозрили в вымогательстве. Дело против него связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом того или иного человека либо компании, сообщил источник РБК.
Материал дополняется.