ТАСС узнал, что Собчак собирались задержать

ТАСС: у силовиков было постановление о задержании Собчак, но она скрылась

Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Следователь выдал постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, но ей удалось скрыться, сообщил ТАСС.

По информации агентства, Собчак покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября, направившись в Литву через Белоруссию.

«При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Baza пишет, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда журналистка собиралась улететь из России.

Утром 26 октября в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» прошел обыск. По словам собеседника ТАСС, он был связан с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Обыски также прошли по месту жительства самого Суханова, рассказал источник РБК, близкий к МВД.

Суханова заподозрили в вымогательстве. Дело против него связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом того или иного человека либо компании, сообщил источник РБК.

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