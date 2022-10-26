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Директора Собчак обвинили в вымогательстве у Чемезова ₽11 млн

Следствие: коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Чемезова ₽11 млн
По данным следствия, обвиняемые Суханов и Романовский вымогали у Чемезова ₽11 млн за неразмещение «порочащей информации» в телеграм-канале «Тушите свет». Суханов был задержан при получении ₽800 тыс. в качестве первого транша
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского является глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.», — сказано в документе.

В материалах дела говорится, что обвиняемые подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет», содержащую сведения в отношении Чемезова, которые могут причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких.

В то же время следователь в суде сообщил, что Суханов и Романовский вымогали у Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале, передает «РИА Новости». При этом Суханов был задержан при получении первого транша в размере 800 тыс. руб. от представителя Чемезова, уточнил следователь.

Ранее ТАСС и телеканал RT сообщали со ссылкой на источники, что Собчак также является подозреваемой по делу о вымогательстве. По данным агентства, ее подозревают по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере — до 15 лет тюрьмы), а потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха».

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Утром 26 октября в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке Горки-8 прошел обыск, он был связан с делом коммерческого директора журналистки Суханова. Обыски также прошли по месту жительства самого Суханова, которого подозревают во взятке за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, сообщал источник РБК. В рамках того же дела был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Саму журналистку, сообщал ТАСС, также должны были задержать, однако в ночь на 26 октября она покинула Россию, направившись в Литву через Белоруссию. Как уточнял RT, она проехала на машине через литовский погранпункт «Видзы», с ней были три пассажира и водитель. Источник «РИА Новости» сообщал, что она прошла через «Видзы» пешком.

Baza пишет, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда до этого журналистка собиралась улететь из России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ксения Собчак вымогательство Сергей Чемезов Ростех
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