Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
Доклад Шойгу Путину об окончании частичной мобилизации в России. Видео Политика, 17:31
Путин поручил модернизировать работу военкоматов Политика, 17:27
Хинштейн исключил уголовные поправки к проекту о запрете пропаганды ЛГБТ Политика, 17:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка Технологии и медиа, 17:25
Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка 17:20
Шойгу доложил об отправке в зону боевых действий 82 тыс. мобилизованных Политика, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:16
Трамп заявил, что Twitter после покупки Маском «под вменяемым началом» Технологии и медиа, 17:15
Глава ЦБ посчитала ненужным административно ограничивать экспорт Экономика, 17:12
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации Политика, 17:12
Как удержаться на плаву в непростые времена: уроки истории Pro, 16:58
Глава Airbus усомнился в безопасности полетов самолетов в России Бизнес, 16:55
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Журналист Ксения Собчак на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский, рассказали источники РБК
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Журналистка Ксения Собчак на данный момент не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием дела, и подтвердил собеседник, близкий к МВД. Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чем», — сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.

РБК направил запрос Ксении Собчак.

26 октября ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. RT не уточнял, с чем именно связано дело. ТАСС писал, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», а Собчак подозревают по п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере).

Официально эта информация не подтверждалась, в суде во время рассмотрения вопроса о заключении под стражу Суханова и Романовского фамилия Собчак не звучала.

Кирилл Суханов и Ариан Романовский были арестованы 26 октября сроком на два месяца по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. Им вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По этой статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс. Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит От Бали до Казахстана — без ДМС: как страховать релоцированных работников

Согласно материалам следствия, обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью вымогательства у Чемезова. В материалах дела говорится, что Суханов и Романовский подготовили для телеграм-канала о светской жизни «Тушите свет» статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха», а также правам и интересам его близких».

Из оглашенных в суде данных следовало, что речь идет о посте с информацией о дне рождения бизнесмена Андрея Бокарева, на котором якобы присутствовал Сергей Чемезов. Пост был размещен 22 октября, но после договоренности об оплате был удален, говорится в материалах дела. То есть речь о так называемом блоке, гарантирующем неупоминание каналом той или иной информации или персоны.

Суханов заявил в суде, что готов признать вину частично, а именно — получение 800 тыс. руб., а также «принести публичные извинения потерпевшему». Вину в вымогательстве 11 млн руб. он не признал.

Романовский, владелец телеграм-канала «Тушите свет», не признал вину.

Ранее, 26 октября, телеграм-канал «112» и ТАСС сообщили об обысках в подмосковном доме Собчак. Журналистка, по данным агентства, в ночь с 25 на 26 октября выехала в Литву через Белоруссию, предварительно купив авиабилеты в ОАЭ и Турцию, «чтобы запутать оперативников».

Арест Суханова Собчак назвала «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать». По словам журналистки, она не верит в обвинения Суханова в вымогательстве и не понимает, как в деле оказались замешаны «Ростех» и его глава. «Надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Ксения Собчак СМИ журналистика уголовное дело Telegram-каналы Сергей Чемезов
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Собчак назвала арест директора недоразумением и «облавой на редакцию»
Общество
Экс-главреда Tatler обвинили в вымогательстве по делу директора Собчак
Общество
Директора Собчак обвинили в вымогательстве у Чемезова ₽11 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter