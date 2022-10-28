Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Журналист Ксения Собчак на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский, рассказали источники РБК

Ксения Собчак (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Журналистка Ксения Собчак на данный момент не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием дела, и подтвердил собеседник, близкий к МВД. Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, в котором в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

В настоящее время «к ней [Собчак] претензий нет»: «Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чем», — сказал знакомый с обстоятельствами дела источник РБК.

РБК направил запрос Ксении Собчак.

26 октября ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. RT не уточнял, с чем именно связано дело. ТАСС писал, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», а Собчак подозревают по п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере).

Официально эта информация не подтверждалась, в суде во время рассмотрения вопроса о заключении под стражу Суханова и Романовского фамилия Собчак не звучала.

Кирилл Суханов и Ариан Романовский были арестованы 26 октября сроком на два месяца по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. Им вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По этой статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью вымогательства у Чемезова. В материалах дела говорится, что Суханов и Романовский подготовили для телеграм-канала о светской жизни «Тушите свет» статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха», а также правам и интересам его близких».

Из оглашенных в суде данных следовало, что речь идет о посте с информацией о дне рождения бизнесмена Андрея Бокарева, на котором якобы присутствовал Сергей Чемезов. Пост был размещен 22 октября, но после договоренности об оплате был удален, говорится в материалах дела. То есть речь о так называемом блоке, гарантирующем неупоминание каналом той или иной информации или персоны.

Суханов заявил в суде, что готов признать вину частично, а именно — получение 800 тыс. руб., а также «принести публичные извинения потерпевшему». Вину в вымогательстве 11 млн руб. он не признал.

Романовский, владелец телеграм-канала «Тушите свет», не признал вину.

Ранее, 26 октября, телеграм-канал «112» и ТАСС сообщили об обысках в подмосковном доме Собчак. Журналистка, по данным агентства, в ночь с 25 на 26 октября выехала в Литву через Белоруссию, предварительно купив авиабилеты в ОАЭ и Турцию, «чтобы запутать оперативников».

Арест Суханова Собчак назвала «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать». По словам журналистки, она не верит в обвинения Суханова в вымогательстве и не понимает, как в деле оказались замешаны «Ростех» и его глава. «Надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак в своем телеграм-канале.