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Адвокат Собчак подтвердил, что ее не подозревали по делу о вымогательстве

Адвокат Собчак подтвердил, что она не стала подозреваемой по делу о вымогательстве
О том, что журналистку подозревают по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщали источники ТАСС и RT. Собеседники РБК впоследствии сказали, что это не так. По этому делу арестован директор Собчак
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Адвокат Ксении Собчак Сергей Бадамшин заявил «Осторожно, новости», что у журналистки нет и никогда не было статуса подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн руб. у гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Привлечены по этому делу только два лица. Это мне известно из материалов дела и следствия», — сказал защитник.

Обвиняемыми по этому делу проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Им вменяется п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). Фигурантов арестовали до 24 декабря.

По версии следствия, обвиняемые подготовили для телеграм-канала «Тушите свет» (одним из его автором является Романовский) статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам Чемезова или его близких. В материалах дела говорится, что речь идет о посте с информацией о дне рождения бизнесмена Андрея Бокарева, на котором якобы присутствовал Чемезов. Пост был размещен 22 октября, но после договоренности об оплате его удалили.

Суханова задержали при получении от представителя Чемезова первого транша в размере 800 тыс. руб. В суде он заявил, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет», но готов частично признать вину (в получении 800 тыс. руб.). Романовский сказал, что не вел переговоров о деньгах с представителями Чемезова.

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Утром 26 октября обыск прошел в доме самой Собчак. ТАСС и RT сообщили, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Источники РБК 28 октября сказали, что на данный момент у нее нет такого статуса и претензий к ней правоохранительные органы не имеют.

Сама Собчак не комментировала сообщения о том, что ее подозревают в участии в вымогательстве, но заявила, что не имеет никакого отношения к каналу «Тушите свет». Арест своего директора она назвала «облавой на последнюю свободную редакцию в России».

Журналистка сейчас находится в Литве. По данным ТАСС, ее собирались задержать, но она успела выехать из России.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ксения Собчак Ростех Сергей Чемезов вымогательство
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