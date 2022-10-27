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Служба безопасности Литвы сообщила о въезде Собчак по паспорту Израиля

Служба безопасности Литвы: Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту
Собчак как израильтянка может находиться в Литве 90 дней, указала служба безопасности. ТАСС писал, что она въехала в страну через Белоруссию после того, как стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Журналистка Ксения Собчак имеет право находиться в Литве как гражданка Израиля, по паспорту которого она туда въехала, сообщил в эфире Žiniai Radio глава Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

«Она находится в Литве, и как гражданке Израиля с израильским паспортом ей не нужна виза, и она может приехать и остаться здесь на 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт», — сказал Яунишкис (цитата по Zmones).

По его словам, у литовских служб нет сведений, что журналистка может представлять угрозу безопасности Литвы, если информация об этом поступит, будут приняты меры, указал руководитель службы.

Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей с 19 сентября запретили въезд в страну россиянам с шенгенскими визами.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что Собчак в ночь на 26 октября въехала в Литву через Белоруссию. При этом, по данным собеседника агентства, она купила авиабилеты в Дубай и Турцию, чтобы «запутать оперативников». Baza отмечала, что оперативники выезжали за ней в аэропорт Внуково-3.

Ее коммерческого директора Кирилла Суханова ФСБ задержала в ресторане в центре Москвы по делу о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК — вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). По его делу также был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Потерпевшим по делу является глава «Ростеха» Сергей Чемезов, у которого, согласно материалам дела, вымогали 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале. Следствие считает, что Суханов и Романовский подготовили статью для ресурса «Тушите свет», которая могла бы нанести вред его интересам.

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По информации RT и ТАСС, телеведущая также стала подозреваемой о делу о вымогательстве в особо крупном размере. Утром 26 октября в доме Собчак в подмосковном поселке «Горки-8» прошел обыск.

Суханов на заседании суда заявил, что готов признать вину в вымогательстве, но только на 800 тыс. руб., и публично извиниться перед Чемезовым. Романовский, как сообщил его адвокат, вину не признает. Обоих арестовали до 24 декабря. Собчак назвала арест своего коммерческого директора «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Литва Ксения Собчак Прибалтика
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