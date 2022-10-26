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ТАСС и RT узнали, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

ТАСС и RT сообщили, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве
По данным ТАСС, журналистку подозревают в вымогательстве у должностного лица из «Ростеха», ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Ранее стало известно о задержании коммерческого директора телеведущей и ее отъезде из России
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщают ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

RT не уточняет, с чем именно связано дело в отношении телеведущей. По данным ТАСС, потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха», Собчак подозревают по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Представитель «Ростеха» отказался от комментариев РБК.

Утром 26 октября в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке Горки-8 прошел обыск. По словам собеседника ТАСС, он был связан с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Обыски также прошли по месту жительства самого Суханова, рассказал источник РБК, близкий к МВД.

Суханова заподозрили в вымогательстве. Дело против него связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом того или иного человека либо компании, сообщил источник РБК. По словам собеседника ТАСС, мужчину задержали. Помимо этого, в рамках того же дела был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), добавил источник РБК.

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Саму журналистку, как сообщал ТАСС, также должны были задержать, однако в ночь с 25 на 26 октября она покинула Россию, направившись в Литву через Белоруссию. Как уточняет RT, она проехала на машине через погранпункт «Видзы», с ней были три пассажира и водитель.

Baza пишет, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда до этого журналистка собиралась улететь из России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ксения Собчак задержание уголовное дело подозреваемый вымогательство
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