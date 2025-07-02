Азербайджан сообщил послу, что не устраивает Баку в политике России
Российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Об этом сообщили в ведомстве. Послу сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям между двумя странами».
В ведомстве сообщили, что:
- Баку обеспокоен «противоправными действиями, повлекшими гибель двух наших соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений во время рейдов на дома азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня».
- заявили, что в российским изданиях «наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами» и сказали, что «использование в отношении азербайджанцев выражений типа «этническая преступная группировка» недопустимо»;
- указали, что «замечания российской стороны относительно мер, принятых Азербайджаном в отношении офиса «Спутник-Азербайджан», являются необоснованными»;
- сообщили, что не были приняты «адекватные меры» и предприняты «попытки искажения реальной ситуации» после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний»;
- назвали недопустимой «проведение дезинформационной кампании против нашей страны в российских СМИ через ряд должностных лиц и представителей СМИ»;
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