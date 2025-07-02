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Политика ,  
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Азербайджан сообщил послу, что не устраивает Баку в политике России

Михаил Евдокимов
Михаил Евдокимов (Фото: Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике)

Российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Об этом сообщили в ведомстве. Послу сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям между двумя странами».

В ведомстве сообщили, что:

  • Баку обеспокоен «противоправными действиями, повлекшими гибель двух наших соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений во время рейдов на дома азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня».
  • заявили, что в российским изданиях «наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами» и сказали, что «использование в отношении азербайджанцев выражений типа «этническая преступная группировка» недопустимо»;
  • указали, что «замечания российской стороны относительно мер, принятых Азербайджаном в отношении офиса «Спутник-Азербайджан», являются необоснованными»;
  • сообщили, что не были приняты «адекватные меры» и предприняты «попытки искажения реальной ситуации» после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний»;
  • назвали недопустимой «проведение дезинформационной кампании против нашей страны в российских СМИ через ряд должностных лиц и представителей СМИ»;

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