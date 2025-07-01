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Политика ,  
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В Азербайджане арестовали четырех россиян по делу о транзите наркотиков

Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца четырех россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях, передает издание Minval. Всего по делу проходят восемь граждан России.

Ранее азербайджанское издание Report передавало, что в Баку обезвредили две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян. На кадрах, которые публиковали местные СМИ, видно, что силовики действовали жестко при задержании; на фото из зала суда -  у мужчин синяки и кровоподтеки.

В Баку сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян
Политика

Задержанных доставляют в суд по одному. Судебное разбирательство в отношении еще четырех человек продолжается. Их имена не приводятся.

Источник в правительстве Азербайджана сообщил Reuters, что всего в торговле наркотиками и киберпреступности заподозрили 15 россиян.

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Россия Азербайджан Иран арест наркотики суд
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