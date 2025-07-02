Шести задержанным азербайджанцам предъявили обвинение в убийстве
Следователи предъявили обвинение в убийстве шести азербайджанцам, которые были задержаны в Екатеринбурге. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она указала, что они входили в преступную группу, которая была «причастна к ряду особо тяжких преступлений в Екатеринбурге». Все задержанные — выходцы из Азербайджана, но являются гражданами России. Убийства были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах.
В числе фигурантов дела:
- Мазахир Сафаров;
- Акиф Сафаров;
- Аяз Сафаров;
- Ахлиман Гянджиев;
- Шахин Лалаев;
- Бакир Сафаров.
Им предъявлены обвинения по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).
Следствие полагает, что они причастны к убийству Ю.Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф.Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И.Гаджиева. Преступления были совершены из-за «раздела сфер влияния в бизнесе, а также личной мести», полагают следователи.
В СКР добавили, что один из обвиняемых уже дал «подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте». Он также изобличил своих соучастников.
Фигурантов дела задержали в Екатеринбурге 27 июня. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемых под стражу в СИЗО по 19 июля 2025-го включительно.
СК России сообщил, что из-за сердечной недостаточности один из задержанных фигурантов дела умер, причины смерти еще одного устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу и заявил, что мужчины умерли от посттравматического шока.
На фоне этой ситуации произошло резкое обострение в отношениях Москвы и Баку. В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), а также восьмерых россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков.
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