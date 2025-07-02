Шести задержанным азербайджанцам предъявили обвинение в убийстве

Ахлиман Гянджиев во время избрания меры пресечения в суде, Екатеринбург, 1 июля 2025 года (Фото: Размик Закарян / URA.RU / Global Look Press)

Следователи предъявили обвинение в убийстве шести азербайджанцам, которые были задержаны в Екатеринбурге. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она указала, что они входили в преступную группу, которая была «причастна к ряду особо тяжких преступлений в Екатеринбурге». Все задержанные — выходцы из Азербайджана, но являются гражданами России. Убийства были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах.

В числе фигурантов дела:

Мазахир Сафаров;

Акиф Сафаров;

Аяз Сафаров;

Ахлиман Гянджиев;

Шахин Лалаев;

Бакир Сафаров.

Им предъявлены обвинения по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

Следствие полагает, что они причастны к убийству Ю.Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф.Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И.Гаджиева. Преступления были совершены из-за «раздела сфер влияния в бизнесе, а также личной мести», полагают следователи.

В СКР добавили, что один из обвиняемых уже дал «подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте». Он также изобличил своих соучастников.

Фигурантов дела задержали в Екатеринбурге 27 июня. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемых под стражу в СИЗО по 19 июля 2025-го включительно.

СК России сообщил, что из-за сердечной недостаточности один из задержанных фигурантов дела умер, причины смерти еще одного устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу и заявил, что мужчины умерли от посттравматического шока.

На фоне этой ситуации произошло резкое обострение в отношениях Москвы и Баку. В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), а также восьмерых россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков.