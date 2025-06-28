Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после задержаний на Урале

Петр Волоковых (Фото: МИД России)

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в МИД в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня 2025 года российскими силовиками рейдами в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы», — говорится в сообщении.

В пресс-службах регионального СУ СК и ГУ МВД по Свердловской области РБК ранее сообщили о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет», в ходе которых был задержан «ряд лиц», подозреваемых в нескольких преступлениях, «произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга», у них прошли обыски.

Материал дополняется