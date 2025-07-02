МИД предложил Азербайджану вернуться к «стратегическому союзничеству»
Россия призывает Азербайджан принять меры, чтобы вернуть отношения двух стран к уровню стратегического союзничества, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.
«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что на встрече с азербайджанским дипломатом накануне, 1 июля, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил своему собеседнику решительный протест в связи с намеренным демонтажем двусторонних российско-азербайджанских отношений и действий азербайджанских силовиков в отношении российских граждан.
Среди недружественных действий Баку Захарова назвала отмену мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога и культурных мероприятий с участием российских исполнителей, неприемлемые действия против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников, распространение фейков в СМИ страны.
В Москве 22 февраля 2022 года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Подписи под документом поставили президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев. Первый пункт документа гласит:
«Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой».
В конце июня в Екатеринбурге российские правоохранительные органы провели операцию по задержанию представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования убийств и покушений на убийство, совершенных в период с 2001 по 2011 годы. Шестеро фигурантов в итоге арестованы.
При этом двое подозреваемых умерли — это Гусейн и Зияддин Сафаровы. Российский Следственный комитет заявил, что один из них скончался от сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливаются. Азербайджанская сторона после проведения судебно-медицинской экспертизы заявила, что обнаружила на их телах травмы, было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, пытках и превышении должностных полномочий.
Помимо перечисленных Захаровой недружественных действий, азербайджанские власти начали собственные расследования в отношении россиян. В частности, был проведен рейд в редакции «Sputnik Азербайджан», под арест взяты исполнительный директор издания Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, обвиняемых в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Еще одну группу россиян арестовали по делу о наркоторговле и киберпреступлениях.
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