Россияне пожаловались на проверки документов и насилие в Азербайджане

На действия азербайджанских властей пожаловались в том числе и находящиеся в этой стране российские туристы

Фото: Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике

К россиянам, которые живут в Азербайджане, стали приходить люди в гражданском, «которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы». Об этом со ссылкой на «множество обращений» сообщило посольство России в Азербайджане.

«По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — сообщили в посольстве. Там указали, что пришедшие к россиянам представлялись в том числе сотрудниками полиции.

В российском представительстве уточнили, что обращения поступали в том числе от граждан, которые находились в Азербайджане с туристической целью.

Посольство попросило сообщать обо всех подобных случаях по телефону экстренной связи +994 50 270 26 59. Там также указали, что дипломаты направили в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало.

Ранее стало известно, что посол России Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям между двумя странами».

Российско-азербайджанские отношения обострились на фоне задержания в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры, которых заподозрили в совершении целого ряда преступлений. В ходе следствия двое задержанных скончались (по предварительным данным СК России, один — из-за сердечной недостаточности, причина смерти второго устанавливается). Их тела были переданы азербайджанской стороне. В Баку заявили о наличии травм на телах умерших и обвинили россиян в умышленном убийстве.