Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за недружественных действий Баку
Посол Азербайджана в России вызван в МИД. Это связано с недружественными действиями Баку, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Также посла вызвали из-за незаконного задержания российских журналистов, «к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий», сообщила представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова передает «Интерфакс».
На выходных в МИД Азербайджана вызывали временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Это было связано с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге и смертью двух подозреваемых.
Российский МИД объяснил, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей.
В понедельник, 30 июня, азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. В полиции сообщили, что проводят операцию в офисе издания. Тогда несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием.
Читайте РБК в Telegram.
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов