Посла Азербайджана вызвали в МИД из-за недружественных действий Баку

МИД вызвал азербайджанского посла из-за «недружественных действий Баку». Ранее в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» прошла полицейская операция. Баку заявил о задержании двух сотрудников ФСБ России, которые там работали

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Посол Азербайджана в России вызван в МИД. Это связано с недружественными действиями Баку, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также посла вызвали из-за незаконного задержания российских журналистов, «к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий», сообщила представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова передает «Интерфакс».

На выходных в МИД Азербайджана вызывали временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Это было связано с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге и смертью двух подозреваемых.

Российский МИД объяснил, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей.

В понедельник, 30 июня, азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. В полиции сообщили, что проводят операцию в офисе издания. Тогда несколько азербайджанских СМИ, в том числе Vesti.az, APA и Minval, со ссылкой на источники написали, что были задержаны два сотрудника «Sputnik Азербайджан» — агенты ФСБ России под прикрытием.