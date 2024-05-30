Молдавия и Украина договорились о транзите газа России в Приднестровье

Кишинев и Киев сохранят транзит российского газа в Приднестровье после 2024 года, вопрос о расходах остается открытым, заявил глава Минэнерго Молдавии. В России ранее допускали продление контракта с «Нафтогазом»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кишинев и Киев достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в Приднестровье после истечения срока контракта «Газпрома» и «Нафтогаза», заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью Bloomberg.

Вопрос о распределении расходов за транзит газа в Приднестровье при этом остается открытым, сказал Парликов. «Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе, тем более этот кризис немедленно станет проблемой всей Молдавии, — отметил министр. — Но мы не будем выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту».

Как отмечает Bloomberg, контракт на энергоснабжение с Молдавией является крупнейшим источником дохода Приднестровья. Парликов назвал «жизнеспособным вариантом» доставку российского газа в непризнанную республику через Турцию, однако конструкция трубопровода не позволяет обойти Украину.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт на транзит газа в Европу в 2019 году. Согласно условиям этого соглашения общий объем прокачки должен составить 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. Транзитная ветка через Украину осталась единственным маршрутом для поставок газа из России в Центральную Европу после подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа.

«Нафтогаз» отказался продлевать соглашение с «Газпромом», таким образом территория Украины станет недоступна для прокачки российского газа с 1 января 2025 года. Bloomberg отмечает, что разрешение транзита в Приднестровье может изменить позицию украинской компании, так как в Европе существуют опасения насчет энергоснабжения предстоящей зимой.

После начала военной операции на Украине Кишинев отказался от российского газа и стал приобретать энергоресурсы на европейском рынке. Однако «Газпром» продолжает поставлять топливо в Приднестровье, которое в свою очередь обеспечивает большую часть потребности Молдавии.

В Кремле предупреждали, что в случае отказа Украины от транзита российского газа изменятся все логистические цепочки. Экс-глава Минэнерго России Николай Шульгинов допускал возможность продления контракта с «Нафтогазом». «Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит [через Украину]», — говорил он в январе.