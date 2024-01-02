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Военная операция на Украине ,  
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США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS

Посол Бринк: США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для которых американские власти планируют передать Киеву в ближайшее время. Об этом заявила посол США на Украине Бриджит Бринк, передает «Страна.ua».

Как отмечает издание, до сих пор не было официальной информации о том, что ВСУ получат снаряды для HIMARS, способные стрелять на расстояния свыше 160 км.

Москва осуждает поставку Украине дальнобойного оружия. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что при получении таких ракет ВСУ российские войска будут вынуждены «отодвигать» украинскую армию «от территорий, которые являются нашей страной».

США передадут Украине еще одну систему HIMARS
Политика
Фото:Ezra Acayan / Getty Images

США начали поставлять РСЗО HIMARS на Украину в июне 2022 года. 24 февраля 2023 года, в годовщину начала военной операции, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что всего Вашингтон передал Киеву 38 таких установок. 20 ноября Пентагон объявил о передаче Украине еще одной РСЗО HIMARS.

В офисе президента Украины ранее заверяли, что не планируют использовать это оружие для ударов по объектам в России. В июле прошлого года на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что американское оружие будет использоваться для «сдерживания» противника и «деоккупации» территории страны.

В Кремле ранее говорили, что решение передать Киеву американские системы залпового огня не поспособствует возобновлению мирных переговоров. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что если они будут использованы против российских территорий, ответом Москвы станет поражение центров принятия решений. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении данных систем.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ США Россия Военная операция на Украине РСЗО HIMARS
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